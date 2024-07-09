Проармянского сенатора Менендеса обвинили во взяточничестве и торговле влиянием

Проармянский сенатор США Боб Менендес, суд над которым в настоящее время подходит к концу, обвиняется в получении взятки в виде золотых слитков, наличных денег, а также автомобиля "Mercedes Benz" в обмен на использование своего влияния для вмешательства в расследование правоохранительных органов в отношении бизнесменов из Нью-Джерси, а также в работе на египетское правительство.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал ABC, помощник прокурора США выступил с соответствующим обвинением в ходе судебного разбирательства 8 июля.

Помощник прокурора США Пол Монтелеони заявил в своем заключительном обвинении: "Сенатор США от штата Нью-Джерси Роберт Менендес, бывший председатель Комитета Сената по международным отношениям выставил свои полномочия на продажу".

Монтелеони подчеркнул, что действия Менендеса являются примером коррупции: "Ему было недостаточно быть одной из самых влиятельных политических фигур в Вашингтоне. Роберт Менендес захотел использовать всю эту политическую власть, чтобы накопить богатство для себя и своей жены".

Во время судебного разбирательства присяжным были показаны золотые слитки, обнаруженные и изъятые федеральными агентами из дома Менендеса в Нью-Джерси в июне 2022 года. Кроме того, агенты Федерального бюро расследований (ФБР) обнаружили более 480 000 долларов наличными, многие из которых были в конвертах и спрятаны в одежде, шкафах. Также более 70 000 долларов наличными были изъяты из сейфа его жены Надин Арсланян-Менендес.

Семидесятилетний Менендес не признал себя виновным по 16 уголовным обвинениям, выдвинутым против него, в числе которых взяточничество, мошенничество, деятельность в качестве иностранного агента и воспрепятствование правосудию. Жена сенатора Надин Арсланян-Менендес не присутствовала на суде из-за онкозаболевания, и в августе ее будут судить отдельно.

Список обвинений во взяточничестве связан с совершенными сенатором действиями, такими как оказание услуг правительствам Египта и Катара при исполнении служебных обязанностей, а также оказание помощи трем бизнесменам из Нью-Джерси - Фреду Дайбесу, Ваэлю Хана и Хосе Урибе в получении незаконной прибыли. Доказаны факты того, что сенатор получил в качестве взятки сотни тысяч долларов наличными, золото, ипотечные платежи и роскошный автомобиль. Его жена армянского происхождения утверждала, что он невиновен.

Это второй процесс в федеральном уголовном суде, по которому Менендесу было предъявлено обвинение в коррупции за почти 20 лет, в течение которых он был членом Сената. Предыдущее расследование привело к неправильному судебному разбирательству из-за неспособности присяжных вынести вердикт.

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