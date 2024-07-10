Байден выразил готовность НАТО защищаться в космосе

НАТО готова защищать территорию государств-членов на всех направлениях, в том числе в космосе. Об этом в обращении к участникам саммита альянса заявил президент США Джо Байден, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы готовы, можем и будем сдерживать агрессию и защищать каждый дюйм территории НАТО на любом направлении: на земле, на море, в киберпространстве и в космосе", - отметил американский лидер.

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