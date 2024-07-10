https://news.day.az/world/1673887.html Байден выразил готовность НАТО защищаться в космосе
Байден выразил готовность НАТО защищаться в космосе
НАТО готова защищать территорию государств-членов на всех направлениях, в том числе в космосе. Об этом в обращении к участникам саммита альянса заявил президент США Джо Байден, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мы готовы, можем и будем сдерживать агрессию и защищать каждый дюйм территории НАТО на любом направлении: на земле, на море, в киберпространстве и в космосе", - отметил американский лидер.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре