https://news.day.az/world/1673893.html Европейские лидеры испугались возвращения Трампа
Европейские лидеры испугались возвращения Трампа
Большая часть европейских лидеров напугана риском переизбрания бывшего президента США Дональда Трампа, заявил в интервью газете Washington Post премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, передает Day.Az.
По его словам, если Трамп станет главой США, Вашингтон будет уделять меньше внимания ситуации в Европе, включая конфликт на территории Украины.
Он также отметил, что Европе необходимо увеличивать расходы на оборону независимо от того, кто победит на выборах в США.
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