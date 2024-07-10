Европейские лидеры испугались возвращения Трампа

Большая часть европейских лидеров напугана риском переизбрания бывшего президента США Дональда Трампа, заявил в интервью газете Washington Post премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, передает Day.Az.

По его словам, если Трамп станет главой США, Вашингтон будет уделять меньше внимания ситуации в Европе, включая конфликт на территории Украины.

Он также отметил, что Европе необходимо увеличивать расходы на оборону независимо от того, кто победит на выборах в США.

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