Макрон пошел на огромную авантюру, которая повергла Францию в хаос

В прошлом месяце, после сокрушительного поражения на выборах в Европейский парламент, Макрон шокировал даже своих ближайших советников, объявив досрочные выборы. Полагаясь почти полностью на свои собственные советы, невероятно непопулярный президент пошел на огромную авантюру, которая повергла Францию в хаос, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Politico.

В воскресенье, при рекордной явке, французы проигнорировали результаты опросов, согласно которым крайне правые будут крупнейшей силой в парламенте страны. Вместо этого левый альянс, включающий в себя большой контингент крайне левых парламентариев, получил большинство мест.

В результате центристская коалиция Макрона оказывается в клочьях, потеряв около трети своих мест и на пути к далекому второму месту в парламенте. Франция сейчас более политически разделена, чем за последние десятилетия.

Издание отмечает, что вердикт, вынесенный французским народом, должен быть разрушительным для президента, который был убежден в том, что его дерзость, сила обольщения и хамелеонская манера поведения вытащат его из любой политической ситуации.

"У него воображение де Голля, но нет авторитета", - сказал автору статьи человек, тесно сотрудничавший с Макроном, когда он был инвестиционным банкиром Ротшильдов. "Возможно, назначение досрочных выборов было правильным политическим инстинктом, но это не сработает по одной важной причине - Франция ненавидит Макрона с порочной страстью".

Почему народ Франции, так его ненавидит? Как сказал один из экспертов, Макрон - чудак, которого считают высокомерным, элитарным, непонятным и чуждым французам.

Действительно, иногда может показаться, что Макрон играет роль президента Франции, сопровождаясь косплей-фотосессиями - небритый в военной толстовке с капюшоном в явном подражании президенту Украины Володимиру Зеленскому или с тяжелой сумкой во время интенсивной тренировки по боксу. "Все это игра", - сказал автору статьи французский психиатр.

Проблема в том, подчеркивает Politico, что настойчивость Макрона может легко иметь неприятные последствия.

Во время поездки в Китай "советники посоветовали ему говорить с Си Цзиньпином с уважением и смирением - но это довольно сложно для любого президента Франции", - рассказал автору статьи высокопоставленный чиновник, участвовавший в поездке в Китай. "Макрон обратился со словами уважения, но Си Цзиньпин интерпретировал их не так".

Издание отмечает, что "Донкихотские" попытки убедить других мировых лидеров являются постоянной темой Макрона.

В случае с бывшим президентом США Дональдом Трампом его попытка наступления очарования - дополненная военными парадами и извращенно строгими рукопожатиями - поначалу, казалось, сработала, но в конечном итоге имела неприятные последствия.

"Он очень ненавидел Трампа", - сказал автору статьи близкий советник. "Он был слишком уверен, что сможет лично очаровать его, но это не удалось".

Точно так же, когда Европа готовилась к полномасштабному вторжению России в Украину в начале 2022 года, Макрон настаивал, что только он может убедить Владимира Путина не реализовывать свою мечту о воссоздании великой Российской империи.

"Франция до последней минуты верила, что Путин не вторгнется в Украину", - сказал автору статьи в конце прошлого года высокопоставленный чиновник Европейского Союза, имеющий доступ к брифингам высших разведывательных служб.

Преисполненный высокомерия и презрения к разведывательным данным США, других европейских лидеров и даже своих собственных дипломатов, Макрон отправился в Москву, чтобы заставить отступить российского лидера.

Вместо этого Макрона унизили в Москве, посадив в конце необычайно длинного стола.

Издание напоминает, что запертый в узком кругу подхалимов, он принял судьбоносное решение объявить досрочные выборы, не посоветовавшись ни с кем, кроме самого себя. Это еще одна авантюра, соответствующая его мечтательной роли дерзкого и героического президента Франции.

"При этом он подтолкнул озлобленный французский электорат к крайне правым и крайне левым силам. Даже если Макрон сможет сформировать функционирующее правительство в ближайшие дни и недели, он оставил французское государство глубоко расколотым.

В прошлом основной посыл Макрона электорату заключался в том, что, только выбрав его и его партию, они смогут избежать того, что он называет ужасом крайне правого правительства неофашистов.

Возможно, на этот раз ему удалось избежать такого исхода, но он еще больше расколол Францию ​​и сделал страну еще более неуправляемой", - говорится в статье Politico.

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