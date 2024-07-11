Китай выступил против выхода НАТО за пределы своего региона

Китай выступает против выхода НАТО за пределы статуса региональной оборонительной организации. Соответствующее заявление сделал на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китай выступает решительно против того, чтобы НАТО вышла за пределы своего статуса региональной оборонительной организации и расширила свою деятельность на Азиатско-Тихоокеанский регион, разжигая конфликты и усиливая конфронтацию, а также подрывая региональные процветание и стабильность", - отметил официальный представитель китайского дипломатического ведомства.

Он также призвал Североатлантический альянс "предпринимать больше практических шагов для мира, стабильности и безопасности во всем мире".

Саммит НАТО в Вашингтоне проходит с 9 по 11 июля. Ранее газета Nikkei Asia сообщила, что в ходе саммита альянс намерен подписать первый документ о расширении сотрудничества с Австралией, Японией, Республикой Кореей и Новой Зеландией. Отмечается, что во время участия в работе военного блока эти страны будут называться IP4. К настоящему моменту также известно о планируемом участии IP4 в киберучениях стран НАТО.

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