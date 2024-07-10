Финляндия ужесточит правила предоставления убежища до уровня Северной Европы

МВД Финляндии приступило к подготовке поправок в законодательство, которое еще больше ужесточит правила предоставления убежища в стране, доведя их до уровня стран Северной Европы. Об этом ведомство сообщило в пресс-релизе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Целью правительственной программы является политика предоставления убежища, которая позволит распределить помощь наиболее уязвимым людям и предотвратить злоупотребления. Финляндия ужесточит свою политику предоставления убежища, чтобы привести ее в соответствие с общим уровнем стран Северной Европы", - приводится в пресс-релизе заявление министра внутренних дел Мари Рантанен.

Новая реформа направлена на постоянное сокращение размера пособия беженцам, а также на экономию средств для балансирования государственных финансов. Кроме того, будет реформирована система предоставления убежища несовершеннолетним, в том числе без сопровождения взрослых.

Как ожидается, предложения правительства будут внесены в парламент во время осенней сессии 2025 года и вступят в силу в начале 2026 года.

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