Норвегия направит Украине шесть истребителей F-16

Норвегия отправит Украине шесть истребителей F-16, сообщают западные СМИ со ссылкой на норвежского премьера Йонаса Гара Стёре.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, поставки начнутся уже в 2024 году, уточнил Стёре на саммите НАТО в Вашингтоне.

Премьер Норвегии еще в августе 2023 года объявил о планах Осло передать Киеву истребители F-16.

F-16 - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, эксплуатируется с 1978 года. Считается самым массовым истребителем четвертого поколения, всего построено более 4,6 тыс. самолетов.

В то же время, по данным The Standart, официальные американские представители в частном порядке заявляют, что эти самолеты "не изменят ситуацию на поле боя, когда прибудут после нескольких месяцев подготовки, учитывая мощь российских военно-воздушных сил и их систем обороны".

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