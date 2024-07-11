В Швеции намерены ужесточить условия семейной иммиграции

Правительство Швеции намерено ужесточить условия иммиграции на основании родственных связей. С этой целью оно создало комиссию для всестороннего изучения вопроса, сообщает правительственная канцелярия, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Прошедшей осенью в миграционное законодательство были внесены изменения, ограничивающие возможности переезда иностранных граждан на постоянное проживание в Швецию на основании родственных связей. Однако, как отмечается в пресс-релизе, законодательство королевства и его международные обязательства остаются более щедрыми по сравнению с требованиями ЕС.

"Масштабная миграция последних лет в сочетании с хромающей интеграцией способствовала возникновению серьезных проблем с растущей изоляцией. Пересмотр и дальнейшее ужесточение условий для семейной миграции является важным звеном в деле исправления ситуации и обеспечения ответственной, строгой и устойчивой миграционной политики на долгосрочную перспективу", - прокомментировала министр по вопросам миграции Мария Мальмер Стенергард.

Пересмотр правил предоставления вида на жительство иностранным родственникам в сторону ужесточения предполагает введение требования материального самообеспечения, а также другие изменения. Возможно использование анализа ДНК для установления биологического родства. В своей работе правительственная комиссия должна руководствоваться существующими требованиями ЕС и следить за тем, чтобы предлагаемые меры не выходили за их рамки.

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