Турция намерена создать зону безопасности вдоль границ с Ираком и Сирией.

Об этом сказал министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Турция твердо намерена создать зону безопасности глубиной 30-40 километров вдоль границ с Ираком и Сирией, полностью очистив этот регион от террористов", - сказал министр в интервью журналу Politico.

Гюлер заверил, что антитеррористические операции вооруженных сил Турции продолжатся до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист.

Министр также подчеркнул, что в Анкаре категорически отвергают заявления о ненадежности Турции как члена НАТО. "Это абсолютно неверно. Невозможно иметь одинаковые взгляды по каждому вопросу среди 32 союзников. Такие мнения пытаются сформировать некоторые страны", - заявил Гюлер.