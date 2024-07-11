Армия Израиля сообщила о новой серии ударов по южным районам Ливана
Израильские войска нанесли новые удары по югу Ливана.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
По ее информации, ночью в ответ на обстрел в направлении приграничного израильского поселка Штула ВВС Израиля нанесли удар по району населенного пункта Аит-эш-Шааб. Его целью был грузовик, перевозивший пусковую установку, использовавшуюся для обстрела израильской территории.
Кроме того, авиаударам подверглись различные военные объекты в районе населенных пунктов Раб-Талятин и Эль-Эдейса в Южном Ливане. Одновременно был атакован наблюдательный пост вооруженных формирований шиитской организации "Хезболлах" в окрестностях поселка Рамия и военная инфраструктура в районе Эль-Хияма.
В дополнение к этому израильская артиллерия обстреляла несколько районов Южного Ливана "для устранения угроз", заявили в армии.
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