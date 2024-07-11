США передадут Израилю партию бомб, поставки которых ранее приостановили

Вашингтонская администрация вскоре направит Израилю партию бомб, поставки которых ранее были приостановлены властями США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом газете The Wall Street Journal (WSJ) сообщили источники.

По их словам, США направят еврейскому государству бомбы массой 500 фунтов (около 227 кг). Их поставки были приостановлены в мае в связи с проведением Израилем военной операции в городе Рафах на юге сектора Газа.

По сведениям издания, партия бомб "находится в процессе отправки". Ожидается, что боеприпасы прибудут в Израиль в ближайшие недели.

Байден заявил 9 мая в интервью телеканалу CNN, что Соединенные Штаты остановят поставки оружия Израилю в случае проведения им крупной военной операции в Рафахе. В тот же день американский министр обороны Ллойд Остин пояснил, что Вашингтон пересматривает некоторые виды краткосрочной военной помощи еврейскому государству в связи с ситуацией вокруг Рафаха. Из его высказываний следовало, что на время прекращены поставки авиабомб большой мощности.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!