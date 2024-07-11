Армия Израиля заявила, что нашла много оружия возле штаба БАПОР в Газе

Израильские военные продолжают контртеррористические мероприятия в районе штаба Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в городе Газа. Как заявила армейская пресс-служба, возле этого здания обнаружено много оружия и боеприпасов, по данным военных, использовавшихся палестинскими радикалами, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Войска Армии обороны Израиля продолжают оперативную деятельность против террористов, обосновавшихся в штаб-квартире БАПОР в центральной части Газы. За минувший день войска обнаружили большое количество оружия в районе штаба, включая начиненные взрывчаткой беспилотники, гранаты, взрывные устройства, снайперское снаряжение, минометные снаряды, ракеты и противотанковые гранатометы", - говорится в заявлении.

Одновременно в течение минувших суток в этом районе был нанесен авиаудар по военному комплексу, использовавшемуся палестинскими радикалами "в качестве базы для ведения огня по войскам Армии обороны Израиля", заявили в пресс-службе.

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