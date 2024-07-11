Брюссель хочет ограничить полномочия председательствующей в ЕС Венгрии

Брюссель будет стремиться минимизировать инициативы Венгрии в полугодии ее председательства в ЕС. Об этом пишет газета La Repubblica, уточняя, что процедура его отзыва слишком долгая и сложная, кроме того это был бы опасный прецедент, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Издание указывает, что после выражения формального недовольства визитами венгерского премьер-министра Виктора Орбана в РФ и Китай на уровне послов в ЕС, Брюссель постарается снизить значение всех инициатив Будапешта, вплоть до их бойкотирования.

Ранее портал Euractiv сообщил, что проевропейские фракции в Европарламенте пытаются не допустить до управления представителей правых из фракции "Патриоты Европы" (ПЕ), созданной по инициативе Орбана с участием таких партий, как "Национальное объединение" (Франция), "Лига" (Италия) и "Голос" (Vox) (Испания).

При этом отмечается, что изоляция Орбана в ЕС создает определенные проблемы для премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая считается его союзницей и единомышленницей по некоторым вопросам (миграция, традиционные ценности, зеленая повестка). Кроме того, к "Патриотам Европы" присоединился ее союзник по правящей коалиции - Маттео Сальвини (лидер "Лиги"), партия которого выступает против увеличения военной помощи Украине, а Орбан открыто критикует НАТО за наращивание вовлеченности альянса в конфликт на Украине.

5 июля Орбан посетил Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, обсудил возможные пути урегулирования конфликта на Украине и начало переговоров о мире. Позднее премьер побывал в Пекине, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. До своего визита в Россию Орбан обсудил 2 июля в Киеве урегулирование конфликта на Украине с президентом этой страны Владимиром Зеленским.

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