НАТО сообщила о выходе системы ПРО Aegis Ashore в Польше на полную операционную готовность

Сооруженная США в Польше позиционная система ПРО НАТО Aegis Ashore вышла на полную операционную готовность. Об этом говорится в заявлении на сайте альянса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно документу, дислоцированная в городе Редзиково на севере Польши система ПРО "готова к обороне альянса". Объект стал частью противоракетного щита НАТО и предназначен для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет, говорится в заявлении. Генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что завершение строительства и приведение в полную готовность американской ПРО в Польше стало "важным шагом для трансатлантической безопасности и способности НАТО защищаться против растущей угрозы, которую представляют баллистические ракеты".

Объект Aegis Ashore в Редзикове - часть программы поэтапного развертывания компонентов системы ПРО в Европе EPAA (European Phased Adaptive Approach), предназначенной для "защиты от ракетных угроз со стороны Ирана". В нее также входят корабли, оснащенные радиолокаторами Aegis, базирующиеся в городе Рота в Испании, радиолокационная станция AN/TPY-2 в Турции (на боевом дежурстве с 2011 года) и еще один, уже упомянутый комплекс Aegis Ashore на базе Девеслу в Румынии. Строительство базы ПРО в Редзикове началось в 2016 году. По данным открытых источников, оно обошлось США в $850 млн. Первоначально планировалось ввести комплекс в строй в 2018 году, однако работы затянулись. Объект достиг эксплуатационной готовности в декабре 2023 года. Далее начался процесс его передачи НАТО.

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