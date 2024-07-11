Китайские военные корабли обнаружили у Аляски

Катер Береговой охраны США Kimball, осуществляющий плановое патрулирование в Беринговом море, обнаружил несколько китайских военных кораблей в международных водах, но в пределах исключительной экономической зоны США. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на официальные лица, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что это были три китайских судна в 200 километрах к северу от пролива Амчитка у Алеутских островов. Вскоре после этого экипаж вертолета, поднявшегося с авиабазы ​​Береговой охраны на острове Кадьяк, заметил четвертое судно примерно в 135 километрах к северу от пролива Амукта.

В заявлении Береговой охраны говорится, что все четыре судна Китайской Народной Республики "совершали транзит в международных водах, но все еще находились в исключительной экономической зоне США", которая простирается на 370 километров от американской береговой линии.

То есть китайские корабли действовали в соответствии с международными правилами и нормами. Контр-адмирал Меган Дин, командующая 17-м округом береговой охраны, заявила, что американская сторона ответила присутствием на присутствие, чтобы гарантировать отсутствие помех интересам США в акватории вокруг Аляски.

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