Марокко заказало у Израиля разведывательный спутник за $1 млрд

Марокко заключило с Израилем соглашение стоимостью $1 млрд на приобретение разведывательного спутника. Об этом сообщил информационный портал "360", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, поставка нового аппарата, производством которого займется израильский военно-промышленный концерн Israeli Aerospace Industries, запланирована через пять лет.

Ожидается, что израильский спутник должен заменить запущенные на орбиту в 2017-2018 годах спутники Mohammed VI-A и Mohammed VI-B, разработанные европейскими концернами Airbus и Thales Alenia Space. Срок их эксплуатации завершится в ближайшие несколько лет, отмечает издание.

"С момента восстановления дипломатических отношений между Марокко и Израилем существуют области, в которых сотрудничество между двумя странами никогда не прерывалось: управление водными ресурсами, сельское хозяйство и, конечно же, оборона. И это несмотря на войну против ХАМАС", - сказал порталу "360" находящийся в Рабате высокопоставленный израильский дипломатический источник.

Согласно появившейся в прессе информации, руководитель Israeli Aerospace Industries Амир Перец недавно приезжал в Марокко через одну из европейских стран, чтобы подписать соглашение о покупке королевством израильского разведывательного спутника.

После официальной нормализации отношений в декабре 2020 года Марокко и Израиль стали активно развивать двустороннее сотрудничество, в том числе политическое, экономическое, военно-техническое, научно-гуманитарное и культурное. В январе 2021 года после двух десятилетий перерыва Бюро по связям Израиля в Марокко возобновило свою деятельность.

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