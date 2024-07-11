Победа Байдена над Трампом под сомнением

Высокопоставленные сотрудники предвыборного штаба президента США Джо Байдена начали скептически оценивать его шансы на переизбрание в ноябре. Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в Демократической партии США.

"Подавляющее большинство руководителей предвыборного штаба [Байдена] подавлено и не видит выхода", - приводит газета слова стратега Демократической партии, пожелавшего остаться неизвестным.

В Демпартии также подчеркнули, что уже в конце недели члены Конгресса и доноры могут вновь публично призвать Байдена покинуть президентскую гонку. По данным газеты, пока в партии "не хотят ставить Байдена в неловкое положение" из-за проходящего 9-11 июля саммита НАТО в Вашингтоне. Ему также дают время самостоятельно принять решение о выходе из борьбы за пост главы американской администрации.

По словам неназванного сотрудника кампании по сбору средств для участия Байдена в выборах, крупные спонсоры уже стали менее активно делать пожертвования. "Если Байден собирается остаться на своем посту, он должен молиться, чтобы пришли доноры [хотя бы] с небольшими суммами", - сказал он.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Их кандидатуры будут утверждены на партийных съездах позднее летом.

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