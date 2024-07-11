Во Франции загорелся шпиль Руанского собора

Во французском городе Руан загорелся Руанский собор. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на BFM TV.

Мэр города Николя Майер-Россиньоль уточнил, что горит шпиль здания. По его словам, причина возгорания неизвестна.

BFM TV пишет, что на шпиле собора велись строительные работы. На видео и фотографиях, публикуемых в соцсетях, можно заметить на шпиле строительные леса.

Посетителей из собора эвакуировали.

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