https://news.day.az/world/1674229.html Турция не видит проблемы во взаимодействии со странами ШОС и БРИКС - Эрдоган
Турция не видит проблемы во взаимодействии со странами ШОС и БРИКС - Эрдоган
Турция, хотя и является членом НАТО, не видит проблемы во взаимодействии со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в комментарии журналу Newsweek.
"Будучи членом НАТО, мы не считаем проблемой взаимодействие со странами ШОС, БРИКС, Европейского союза или Организации тюркских государств", - сказал он. По его словам, "эти отношения способствуют миру во всем мире".
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