Израиль и ХАМАС сделали шаг к решению конфликта

В Washington Post вышла статья о будущих рамках соглашения Израиля и ХАМАСа со слов осведомленных источников.

Как передает Day.Az, соглашение предусматривает трехэтапное разрешение конфликта. Первым этапом будет шестинедельное прекращение огня, в течение которого ХАМАС освободит 33 израильских заложника, включая всех женщин, всех мужчин старше 50 лет и всех раненых. Израиль освободит сотни палестинцев из своих тюрем и выведет свои войска из густонаселенных районов к восточной границе Газы.

Израиль и ХАМАС заявили о своем согласии с планом "временного правительства" на втором этапе, согласно которому ни ХАМАС, ни Израиль не будут контролировать Сектор Газа. Безопасность будет обеспечиваться силами, обученными Соединенными Штатами и поддерживаемыми умеренными арабскими государствами, а также группой из 2500 сторонников ФАТХа в секторе, проверенных Израилем. По данным американского источника, ХАМАС сообщил посредникам, что готов отказаться от полномочий по созданию временного правительства.

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