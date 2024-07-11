Большинство сторонников демократов поддерживают кандидатуру Харрис вместо Байдена

Около 73% сторонников Демократической партии полагают, что вице-президент США Камала Харрис должна сменить действующего американского лидера Джо Байдена в качестве кандидата от демократов на президентских выборах в ноябре, Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные журналом The Economist и институтом изучения общественного мнения YouGov, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При этом 48% опрошенных демократов полагают, что Харрис с большей вероятностью сможет одержать победу над экс-президентом США Дональдом Трампом. Вероятность ее поражения всерьез рассматривают только 24% респондентов. Почти 80% сторонников Демократической партии верят, что она сможет выполнять обязанности президента США, если это будет необходимо.

Второе место в качестве кандидата от Демпартии, который мог бы заменить Байдена, занимает министр транспорта США Пит Буттеджадж (57%), а третье - сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс (52%).

Около 58% респондентов от обеих партий высказали мнение, что если Байден останется в гонке, то Трамп одержит победу на выборах. Примерно 66% опрошенных американцев полагают, что Байден должен отказаться от участия в выборах. Однако 68% респондентов от обеих партий считают, что это маловероятно.

Опрос проводился с 7 по 9 июля, в нем приняли участие 1 620 человек. Допустимая погрешность результатов составляет примерно 3%.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Кандидатуры будут утверждены на партийных съездах позднее летом.



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