Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил США в поддержке террористов в Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом он заявил об этом журналу Newsweek.

"Конфликт в соседней Сирии наиболее затронул именно нашу страну. США в Сирии поддерживают не курдов, а террористов. Мы единственные, кто поддерживает сирийских курдов и защищает их права", - сказал он.

По его словам, "Курдская рабочая партия, Отряды народной самообороны и партия Демократический союз, прикрываясь борьбой с ИГ (террористическая организация), проводят террористическую деятельность в регионе, в частности они преследуют и сирийских курдов - эти террористы, которых поддерживают США, угрожают курдам, арабам, туркоманам в регионе, и вынуждают их покидать земли".

"Мы - единственная страна НАТО, непосредственно вовлеченная в борьбу с ИГ, мы стремимся к созданию климата мира в Сирии. Решением всех этих конфликтов является новое общественное единство в Сирии, основанное на территориальной целостности ", - отметил Эрдоган.

"Наше основополагающее желание состоит в том, чтобы Сирия была не страной, где региональные и мировые державы меряются силами, но процветающим государством, полностью свободным от терроризма и управляемым сирийцами", - подчеркнул он.

Комментируя проблему сирийских беженцев, турецкий президент выразил надежду на то, что "настанет день, когда война останется позади, сирийские гости добровольно вернутся на родину, и Турция активизирует силы для этого".

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