Париж выбрал опасное место для локации Олимпийской деревни

Локация Олимпийской деревни, где во время Летних игр будут жить команды-участницы, включая сборную Азербайджана, вызывает серьезные опасения.

Как передает Day.Az, об этом пишет New York Times, Олимпийская деревня находится в одном из беднейших пригородов Парижа, где тысячи людей живут в уличных лагерях или заброшенных зданиях.

Французские власти перед началом Олимпиады выселили из Парижа несколько тысяч бездомных. Им предложили переехать в другие города, например, в Лион и Марсель.

Официальные лица в правительстве Франции отказались от комментариев, но отметили, что это добровольная программа, призванная облегчить чрезвычайную нехватку жилья в Париже.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!