https://news.day.az/world/1674650.html Армения отзовет посла в России - СМИ
Армения отзовет посла в России - СМИ
В сентябре Армения отзовет своего посла в России Вагаршака Арутюняна.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ
По данным издания, его сменит депутат Гурген Арсенян от правящей партии "Гражданский договор":
"Заседание парламента, состоявшееся 12 июля, стало последним заседанием, в котором Г.Арсенян участвовал в качестве депутата. В ближайшие дни его назначат послом и поэтому он лишится депутатского мандата".
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре