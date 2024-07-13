Армения отзовет посла в России

В сентябре Армения отзовет своего посла в России Вагаршака Арутюняна.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ

По данным издания, его сменит депутат Гурген Арсенян от правящей партии "Гражданский договор":

"Заседание парламента, состоявшееся 12 июля, стало последним заседанием, в котором Г.Арсенян участвовал в качестве депутата. В ближайшие дни его назначат послом и поэтому он лишится депутатского мандата".

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