https://news.day.az/world/1674775.html В Трампа стрелял «китаец» - The New York Post - ФОТО
В Трампа стрелял «китаец» - The New York Post - ФОТО
В Трампа стрелял "китаец, находившийся в сотнях ярдов от него", передает Day.Az со ссылкой на The New York Post.
"Стрелок, опознанный как китаец, находился на снайперской позиции, расположенной в сотнях ярдов от трибуны Трампа в Батлере, штат Пенсильвания, когда он разговаривал с толпой предвыборной кампании, сообщили источники"
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