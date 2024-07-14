В Трампа стрелял "китаец, находившийся в сотнях ярдов от него", передает Day.Az со ссылкой на The New York Post.

"Стрелок, опознанный как китаец, находился на снайперской позиции, расположенной в сотнях ярдов от трибуны Трампа в Батлере, штат Пенсильвания, когда он разговаривал с толпой предвыборной кампании, сообщили источники"