Жители Германии заявили об ухудшении уровня жизни после ухода Меркель

Более 60% немцев заявили об ухудшении уровня жизни после ухода канцлера ФРГ Ангелы Меркель со своего поста. Об этом сообщает DW со ссылкой на данные, проведенные центром YouGov социального опроса, приуроченного к 70-летию политика, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Опрос населения Германии проводился с 28 июля по 3 июля 2024 года среди статистической выборки из 2030 человек. По мнению 61% респондентов, после ухода Меркель ситуация в стране ухудшилась. Об улучшении условий заявили 7% респондентов. 25% участников опроса сообщили, что ситуация осталась такой же.

В ухудшении ситуации лишь 28% винят действующее правительство ФРГ во главе с Олафом Шольцем, 15% - международные факторы. Остальные 57% респондентов считают, что ухудшение обусловлено и тем, и другим.

Ангела Меркель покинула пост канцлера ФРГ 8 декабря 2021 года на фоне энергетического кризиса в Европе.

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