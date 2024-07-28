В США разработают беспилотник для авианосцев

В США ведутся работы над беспилотным летательным аппаратом Gambit 5, который сможет базироваться на авианосцах. Как пишет The War Zone (TWZ), над проектом работает компания General Atomics Aeronautical Systems (GA-AS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На авиасалоне Фарнборо в Великобритании компания показала рендер, демонстрирующий данный дрон на палубе авианосца HMS Prince of Wales.

Представитель General Atomics Марк Бринкли отметил, что доставка оружия не обязательно должна быть основным требованием при создании аппарата.

"Это может быть система разведки, наблюдения и рекогносцировки, как Gambit 1, или даже какой-то гибрид", - отметил он.

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