Китай ввел строгие меры для защиты государственных тайн

Китай усилил правила и проверки в отношении государственных служащих, которые имеют доступ к гостайнам. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Новые правила предназначены в качестве руководства для чиновников, работающих в обширном государственном секторе Китая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные правила "призваны лучше защитить государственные тайны". Также они подразумевают более строгую проверку служащих, работающих с ними.

По словам авторов, новые правила необходимы для того, что бы обезопасить КНР от иностранных конкурентов, которые могут получить различные данные о Китае.

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