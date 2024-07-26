Китай выступил против односторонних санкций в отношении КНДР

Китай выступает против односторонних санкций в отношении КНДР, которые не помогут урегулировать кризис на Корейском полуострове.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай всегда добросовестно выполнял резолюции Совета безопасности ООН и международные обязательства, а также был привержен поддержанию мира и стабильности на [Корейском] полуострове. КНР выступает против незаконных односторонних санкций, которые не смогут решить проблем полуострова", - отметила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Ранее власти США ввели санкции против шести физических и пяти юридических лиц в Китае под предлогом того, что они якобы оказывают содействие КНДР в разработках, касающихся ракет и космоса. По версии Минфина США, рестрикции введены против "базирующейся в КНР сети по закупкам с целью поддержки ракетной и космической программ КНДР". Включение в санкционный список означает отказ в выдаче виз, заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!