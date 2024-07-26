Швеция намерена помочь НАТО в укреплении позиций альянса в космосе

Швеция собирается оказать помощь НАТО с усилением потенциала альянса в космическом пространстве, заявила глава подразделения космоса в генштабе ВВС Швеции полковник Элла Карлссон, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"В Швеции мы несколько десятилетий вели космические исследования. Нас спрашивали, какие пробелы мы можем заполнить для альянса в космической сфере", - приводит Defense news ее слова.

"Мы можем использовать в том числе космическое пространство вместе с нашими партнерами для обнаружения, фиксации целей или угроз и ударов по ним", - пояснила она.

Она также напомнила, что шведские военные в 2023 году приобрели у компании Thales радары SMART-L, которые, по данным производителей, могут засекать цели на расстоянии до 2 тыс. км. Карлссон добавила, что Швеция сотрудничает с Нидерландами, которые тоже закупили эти радары, для изучения применения такой техники.

Defense news отмечает, что ранее в июле шведское правительство впервые одобрило стратегию по обороне и обеспечению безопасности в космосе. Также в 2022 году шведские ВВС подписали соглашение с Космическим командованием США об обмене информацией о ситуации в космическом пространстве.

При этом в шведском Заполярье располагается ракетный полигон "Эсрейндж". Ранее его использовали для запуска спутников для выполнения гражданских задач, но недавно генеральный директор Шведской космической корпорации Шарлотта Сунд заявила, что в будущем отсюда могут вестись запуски в интересах военных.

Швеция вступила в НАТО в марте 2024 года.

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