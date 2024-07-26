Байден принял Нетаньяху в Белом доме

Президент США Джо Байден принял в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, стороны обсудят перспективы заключения сделки с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых там заложников.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Президент сейчас встречается с премьер-министром Нетаньяху в Белом доме, - сказал он. - Мы считаем, что нам необходимо заключить сделку по заложникам, чтобы добиться прекращения огня, по крайней мере, на первом этапе, однако остаются пробелы, и мы продолжаем работать с коллегами в регионе, чтобы понять, можем ли мы их устранить".

Представитель Белого дома отметил, что, с точки зрения США, достичь соглашения возможно. "Мы считаем, что они [пробелы] могут быть устранены, и что мы можем достичь договоренности, но для этого, как всегда, потребуется проявить определенное лидерство, пойти на компромисс и приложить усилия", - отметил он.

Кирби уточнил, что лидеры США и Израиля также обсудят ситуацию на границе еврейского государства с Ливаном, обстановку на Западном берегу реки Иордан, а также военную поддержку Израиля Вашингтоном.

Нетаньяху 22 июля направился в Вашингтон, где 24 июля выступил перед Конгрессом США. После переговоров с Байденом у главы израильского кабмина запланирована на 25 июля встреча в Вашингтоне с вице-президентом США Камалой Харрис. Кроме того, экс-президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что его встреча с Нетаньяху в поместье в штате Флорида состоится 26 июля.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!