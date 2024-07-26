Харрис назвали слабейшим из кандидатов в президенты от демократов

Бывшая участница президентской гонки в США, экс-постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли считает вице-президента Камалу Харрис самым слабым кандидатом в президенты, которого могла выдвинуть Демократическая партия.

"Они [демократы] выдвинули самого слабого кандидата, которого только могли выставить <...>, у нее была одна работа, она была связана с нелегальной иммиграцией и границей, и она не справилась с ней", - сказала Хейли в интервью телекомпании CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При этом она отметила, что плюсом Харрис является ее возраст, она достаточно молодой кандидат.

Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, кандидатуру которого планировалось утвердить на общенациональном съезде в Чикаго (штат Иллинойс), намеченном на 19-22 августа. Однако после провального выступления Байдена на предвыборных теледебатах с республиканцем Трампом, состоявшихся 27 июня, в США, причем и в стане демократов, стали все громче звучать призывы к американскому лидеру отказаться от дальнейших попыток сохранить за собой высший государственный пост.

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