Сена все еще не пригодна для купания во время Олимпиады

Содержащиеся в воде реки Сена в Париже бактерии кишечной палочки и энтерококка могут вызывать желудочно-кишечные заболевания.

Как сообщает Day.Az, об этом пишет Time.

Среди наиболее часто встречающихся симптомов, вызванных этими бактериями, - диарея, спазмы в животе, рвота и тошнота. Кроме того, специалисты предупредили о возможном наличии в воде химических загрязнителей от промышленных отходов. Взаимодействие с ними опасно для здоровья, в том числе может вызывать раздражение кожи.

Как пишет газета, несмотря на усилия властей по очистке воды перед началом Олимпийских игр, часть которых должна пройти на реке Сена, анализы продолжают выявлять в воде небезопасное количество бактерий. Согласно еженедельным отчетам, публикуемым парижскими властями, с 24 июня по 2 июля вода в реке была пригодна для купания шесть из девяти дней. В настоящее время неясно, будет ли река пригодна для купания во время Олимпиады.

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