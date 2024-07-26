США уничтожили пусковую установку беспилотников йеменских хуситов

За последние 24 часа американские вооруженные силы уничтожили пусковую установку беспилотных летательных аппаратов хуситов на территории Йемена, сообщило Центральное командование США (CENTCOM), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Было установлено, что пусковая установка представляет непосредственную угрозу для сил США, коалиции и торговых судов в регионе", - говорится в сообщении.

CENTCOM сообщает, что операция была предпринята для защиты свободы судоходства и повышения безопасности в международных водах.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!