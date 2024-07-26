https://news.day.az/world/1677458.html США уничтожили пусковую установку беспилотников йеменских хуситов
США уничтожили пусковую установку беспилотников йеменских хуситов
За последние 24 часа американские вооруженные силы уничтожили пусковую установку беспилотных летательных аппаратов хуситов на территории Йемена, сообщило Центральное командование США (CENTCOM), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Было установлено, что пусковая установка представляет непосредственную угрозу для сил США, коалиции и торговых судов в регионе", - говорится в сообщении.
CENTCOM сообщает, что операция была предпринята для защиты свободы судоходства и повышения безопасности в международных водах.
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