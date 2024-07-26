Трамп обвинил ФБР в некомпетентности

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал Федеральное бюро расследований (ФБР) за некомпетентность, проявленную в ходе расследования покушения на его жизнь. Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Директор ФБР Кристофер Рэй заявил Конгрессу, что не уверен, ранило ли меня обломком, осколком стекла или пулей (ФБР даже не проверяло)! <...> В больнице (врачи написали в медицинском заключении - прим. ТАСС) - "пулевое ранение уха". Именно так все и произошло", - указал экс-президент США.

Трамп предположил, что подобные высказывания директора спецслужбы наглядно демонстрируют, что ФБР "ничего не знает о террористах и других преступниках, которые наводняют США рекордными темпами". "Неудивительно, что некогда легендарное ФБР потеряло доверие Америки!" - заключил политик.

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