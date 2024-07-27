Япония и США нарастят выпуск ракет для Patriot

Япония и Соединенные Штаты на запланированной на 28 июля встрече глав МИД и Минобороны обсудят увеличение объемов выпуска ракет для ПРО Patriot PAC-3 на японских предприятиях с целью их дальнейшего экспорта в США, а также обсудят создание в Японии производства для выпуска ракет класса "воздух-воздух" AMRAAM средней дальности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом японскому изданию "Иомиури" сообщили собственные источники в правительстве.

По данным газеты, на сегодняшний день в Японии ежегодно производится порядка 30 ракет PAC-3. На встрече могут согласовать расширение производства этих ракет в течение нескольких лет для их последующих поставок в Соединенные Штаты, рассказывается в публикации.

Еще одной темой обсуждения, по сообщению источников "Иомиури", может стать создание в Японии производства ракет AMRAAM по американской лицензии.

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