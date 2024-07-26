Нетаньяху считает, что слова Харрис могут усложнить заключение сделки с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опасается, что комментарии вице-президента США Камалы Харрис о возможной сделке по перемирию между еврейским государством и радикальным палестинским движением ХАМАС могут затруднить ее заключение.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом порталу Axios сообщили два неназванных израильских источника.

Ранее Нетаньяху в Вашингтоне провел с Харрис переговоры, в ходе которых обсуждалась потенциальная сделка о перемирии в секторе Газа, а также освобождение израильских заложников, удерживаемых ХАМАС. В своем заявлении по итогам встречи Харрис подчеркнула, что призвала Нетаньяху как можно скорее заключить сделку с ХАМАС, чтобы завершить войну в Газе, "положить конец страданиям палестинцев и обеспечить палестинскому народу право на свободу, достоинство и самоопределение".

Источники портала отметили, что Нетаньяху и его команда "были застигнуты врасплох заявлением Харрис на камеру и ошеломлены ее тоном". По их оценкам, ее заявление по итогам встречи с премьером Израиля было сказано гораздо жестче, чем то, что она говорила в ходе переговоров. По словам источников, Нетаньяху был также расстроен тем фактом, что Харрис говорила о сделке с ХАМАС как о полном окончании войны, что противоречит позиции еврейского государства. Израильский премьер считает, что подобные комментарии со стороны вице-президента могут обострить обстановку в регионе и затруднить заключение сделки с ХАМАС.

22 июля Нетаньяху отправился в американскую столицу, где выступил перед Конгрессом, а также провел переговоры с президентом Джо Байденом и Харрис. Экс-президент США Дональд Трамп ранее сообщил о планах встретиться с премьером Израиля в штате Флорида.

31 мая Байден огласил условия проекта соглашения об урегулировании в Газе, которое предполагает прекращение огня и освобождение израильских заложников в обмен на амнистию палестинских заключенных. Нетаньяху заявил, что поддерживает этот план, а все препятствия чинит ХАМАС. При этом, по его словам, Израиль продолжит военное давление на палестинских радикалов, поскольку, по его версии, это приближает заключение соглашения об освобождении заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами мирных жителей и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве, в результате которой 39 тыс. палестинцев погибли, 90,1 тыс. получили ранения.

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