Извержение Фудзи может обрушить на Токио до 490 млн куб. м пепла

Полномасштабное извержение священного для японцев вулкана Фудзи может обрушить на Токио до 490 млн куб. м вулканического пепла, что способно полностью парализовать жизнь мегаполиса и прилегающих к нему самых населенных в Японии районов. Об этом говорится в материалах, распространенных в связи с первым заседанием группы правительственных экспертов, которые должны в течение года подготовить доклад с мерами по решению проблемы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Речь идет в первую очередь об обеспечении работы транспорта и энергетических сетей. При попутном ветре обращенный в сторону Фудзи юго-запад Токио будет покрыт слоем липкого вулканического пепла толщиной до 10 см. Это парализует движение по железным дорогам не только в столице, но и в прилегающих к ней шести префектурах. В этом районе проживает в общей сложности более 30 млн человек.

Автомобильные дороги при наихудшем сценарии покроет слой пепла толщиной 3 см, по ним смогут проехать только внедорожники. Массовые короткие замыкания на линиях электропередачи могут вывести из строя системы связи, нарушить работу водопровода и канализации. Пока неясно также, каким образом можно эффективно очистить пострадавший район от огромного количества пепла.

Фудзи находится в 90 км к юго-западу от Токио, это действующий, но спящий вулкан высотой 3 776 м. В последний раз он извергался в декабре 1707 года. Фудзи занесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как природный объект, оказавший большое влияние на японскую литературу и живопись.

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