Армия США захотела корабельную ракету SM-6

Армия США задумалась об использовании зенитной управляемой ракеты SM-6, которая состоит на вооружении кораблей Военно-морских сил (ВМС), в качестве оружия класса "земля-воздух". Военные хотят получить новый боеприпас для усиления противовоздушной и противоракетной обороны, пишет The War Zone (TWZ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Армия рассматривает такие перехватчики ВМС, как SM-6", - сказал глава командования космической и противоракетной обороны армии США Шон Шейни.

Отмечается, что военные уже начали развертывание SM-6 в составе ракетного комплекса Typhon, однако в этом случае ракету будут использовать для поражения наземных целей. Параллельно армия работает над новыми радарами, которые позволят внедрить SM-6 в качестве наземного средства противовоздушной обороны.

На прошлой неделе компания Raytheon продемонстрировала имитацию ракетного удара, который отразили при помощи радара армии США Lower Tier Air and Missile Defense Sensor (LTAMDS) и ракеты SM-6. "Это доказывает целесообразность использования SM-6 в качестве дополнительного средства в рамках армейской архитектуры интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны", - сообщили в компании.

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