Южная Корея выразила Китаю обеспокоенность из-за договора РФ и КНДР

Министр иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Ёль встретился с китайским коллегой Ван И в Лаосе на полях многосторонних мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и заявил об обеспокоенности из-за "продолжающихся провокаций" КНДР и договора Москвы и Пхеньяна. Об этом сообщило южнокорейское внешнеполитическое ведомство, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В столице Лаоса проходят встречи министров иностранных дел АСЕАН и партнеров организации, указывает МИД Южной Кореи. Переговоры Чо Тхэ Ёля и Ван И продлились 40 минут, министры положительно оценили состояние двусторонних обменов, условились наращивать контакты, обсудили ситуацию на Корейском полуострове и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

"Министр иностранных дел Чо Тхэ Ёль выразил серьезную обеспокоенность из-за того, что Северная Корея продолжает провокации и нагнетает напряженность в регионе, заключив договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией и укрепляя военное и экономическое сотрудничество", - информировали в Сеуле.

Южнокорейская сторона попросила Китай сыграть конструктивную роль в обеспечении стабильности и мира на полуострове. Ван И ответил, что политика Китая в регионе не изменилась, Пекин будет играть положительную роль.

Республика Корея выступила с аналогичной позицией во время сессии двустороннего стратегического диалога с Китаем на уровне заместителей министров иностранных дел, которая прошла в Сеуле 24 июля.

19 июня во время визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян Россия и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который подразумевает незамедлительное оказание военной помощи в случае оборонительной войны. Президент РФ сказал, что новое соглашение не представляет для Южной Кореи повода для беспокойства в сфере безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что против пункта о военной помощи в случае оборонительной войны могут выступать только потенциальные агрессоры.

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