Обнаружена брешь в обороне НАТО

У НАТО фиксируются проблемы, связанные с обороной, в шести областях, требующих незамедлительного внимания. Об этой бреши Reuters заявили 12 военных и гражданских представителей альянса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В настоящее время разрабатываются планы (они засекречены) по решению этих неотложных проблем. "К ним относятся дефицит средств противовоздушной обороны и ракет большой дальности, численности войск, боеприпасов, трудности с логистикой и отсутствие защищенной цифровой связи на поле боя", - указывает издание.

О том, что ПВО Европы находится в плачевном состоянии, пишет и британский журнал The Economist. У большинства стран нет достаточного количества перехватчиков, чтобы предотвратить массированные атаки, но теперь члены альянса пересматривают подходы из-за украинского кризиса.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!