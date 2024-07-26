Израиль заявил об атаке 45 целей в Газе за сутки
Израильские ВВС за минувшие сутки нанесли удары по 45 различным целям радикалов по всему сектору Газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
Среди атакованных объектов военные перечислили "террористические отряды, туннели, военные сооружения", а также "две ракетные установки, которые использовались для обстрелов Беэр-Шевы" (крупный город на юге Израиля).
Сухопутные подразделения израильской армии продолжают действовать в районах городов Рафах и Хан-Юнис в южной части палестинского анклава, продолжили в пресс-службе. В частности, за время начавшейся 22 июля "комбинированной операции" в районе Хан-Юниса "войска Армии обороны Израиля, действующие против террористической инфраструктуры и боевиков", уничтожили в ходе боев "около 100 террористов, включая семь террористических отрядов, которые обстреливали из минометов военнослужащих во время боев в этом районе", сообщили военные.
В районе Рафаха ВВС Израиля "уничтожили двух вооруженных террористов", после чего авиаударом был ликвидирован "еще один террорист, который забрал оружие одного из уничтоженных террористов", продолжили в армейском ведомстве. Кроме того, "войска обнаружили туннели и оружие, включая дальнобойные ракеты и взрывчатку", в Телль-эс-Султане к западу от Рафаха, где военные начали проводить операцию неделю назад, добавили в пресс-службе.
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