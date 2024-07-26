Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон занялась новой работой на фоне новостей о лечении рака. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кейт Миддлтон объявила о новой инициативе, связанной с ее королевской работой по поддержке маленьких детей и семей. Центр раннего детства Королевского фонда, который принцесса создала в 2021 году, объявил 25 июля, что он "в восторге" от запуска The Baby Bank Alliance. Новое сообщество объединяет более 300 бэби-банков по всей Великобритании, чтобы обеспечить нуждающиеся семьи необходимыми вещами.

Организация опубликовала в Instagram несколько фотографий, на которых 42-летняя принцесса посещает детские банки в период с 2022 по 2023 год. Один из снимков был сделан перед Рождеством, когда принцесса взяла с собой троих своих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. О новых визитах Кейт Миддлтон в бэби-банки не уточнялось.

"Вы можете понять, насколько полезной является такая работа, когда вы помогаете другим", - высказалась Кейт Миддлтон.

22 марта Кейт Миддлтон рассказала, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Жена принца Уильяма сообщила, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости. Принцесса не посещала мероприятия с Рождества. 15 июня она впервые за долгое время вышла на публику.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!