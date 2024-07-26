Пакистан официально попросил Китай о реструктуризации долга

Пакистан официально попросил Китай о реструктуризации своего долга за реализацию энергетических проектов в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК) и предоставление кредитов китайскими банками. Об этом сообщило в пресс-релизе Министерство финансов Пакистана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Министр финансов Пакистана Мухаммад Аурангзеб и министр энергетики Сардар Аваис Легари на встрече в Пекине с министром финансов КНР Лань Фоанем и руководством Китайской корпорации экспортного и кредитного страхования (SINOSURE) попросили об отсрочке на восемь лет погашения пакистанского долга за кредиты, которые китайские компании брали у местных банков для запуска проектов в Пакистане, говорится в пресс-релизе.

"Аурангзеб и Легари выразили уверенность в том, что SINOSURE продолжит оказывать полную поддержку текущим и новым проектам в рамках второй фазы КПЭК", - отметил пакистанский Минфин.

О реакции китайской стороны на просьбу Пакистана о реструктуризации долга в пресс-релизе не сообщается.

Погашение или реструктуризация долгов по китайским кредитам предусмотрены условиями Международного валютного фонда (МВФ), требующего от Исламабада снижения стоимости электроэнергии и уплаты внешней задолженности в обмен на предоставление фондом пакета финансовой помощи в $7 млрд.

Непогашенные платежи Пакистана по энергетическим проектам КПЭК в прошлогодний период увеличились на 44% и выросли до $143,7 млн . По статистике Министерствам экономики Пакистана, общий внешний долг страны в 2023 г достиг $125,702 млрд долларов, кредиты от китайских банков составили $20,375 млрд. Согласие Пекина продлить кредиты Исламабаду или снизить процентные ставки по ним имеет решающее значение для смягчения давления на платежный баланс Пакистана и снижения расходов на энергоносители.

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