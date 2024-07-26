В порту Барселоны изъяли рекордные 4 тонны кокаина

Гражданская гвардия Испании пресекла деятельность международной преступной группировки, которая занималась ввозом крупных партий кокаина через порт Барселоны и другие европейские гавани. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их информации, полиция начала в 2023 году расследование в отношении испанской компании, которая перевозила контейнеры с рисом из Парагвая в столицу. В ходе одной из проверок гражданская гвардия обнаружила более 4 тонн кокаина, который был спрятан среди мешков с рисом. Речь идет о самой крупной партии этого наркотика, изъятого к настоящему моменту в порту Барселоны.

Отмечается, что в ходе операции были задержаны 10 членов группировки. В рамках расследования полиция Парагвая также перехватила около 3,3 тонны кокаина. Кроме того, в марте в Великобритании полиция изъяла 2,1 тонны наркотиков.

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