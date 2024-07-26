В Турции заявили, что близки к созданию международного газового хаба

Турция приблизилась к реализации проекта по созданию на своей территории международного газового хаба. Об этом сообщил глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар в эфире телеканала A Haber, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы очень близки к достижению цели по созданию газового хаба. Мы предприняли серьезные шаги в этом направлении. У нас есть готовая инфраструктура", - сказал министр.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через газопровод "Северный поток". Власти Турции заявляют, что с точки зрения инфраструктуры в стране почти все готово для реализации проекта. В конце декабря 2023 года вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что реализация проекта создания хаба может начаться в 2024 году. Глава Минэнерго Турции со своей стороны сообщил о планах создания в Стамбуле финансового центра в рамках проекта хаба с участием турецкой компании BOTA и российского "Газпрома".

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