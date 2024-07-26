Обама стал негласным наставником Харрис

Бывший президент США Барак Обама стал "негласным наставником" для вице-президента страны Камалы Харрис, которая планирует принять участие в предстоящих выборах главы государства.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Обама регулярно общается с Харрис с тех пор, как она стала возможным кандидатом [в президенты] от Демократической партии, и делится с ней своим опытом", - говорится в статье.

В материале уточняется, что Обама регулярно связывается со своими бывшими помощниками. Речь идет о людях, которых экс-глава государства считает способными помочь Харрис занять высший политический пост в США.

Также, по информации издания, он был впечатлен началом предвыборной кампании возможного кандидата от Демократической партии. В то же время бывший американский лидер рассказал близкому окружению, что его удивило большое количество новостей о том, что он якобы сомневается в правильности выдвижения Харрис.

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