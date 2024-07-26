На Олимпиаде без объяснений отменили пресс-конференцию по церемонии открытия

Пресс-конференцию руководства оргкомитета Олимпиады в Париже, посвященную предстоящей 26 июля церемонии открытия Игр, отменили без объяснения причин. Об этом сообщил в соцсети X журналист Sky News Роб Харрис, передает Day.Az.

Об отмене мероприятия было объявлено за 20 минут до его начала.

Церемония открытия летних Олимпийских игр состоится 26 июля на реке Сена, начало - 21:30 по бакинскому времени. Сами соревнования будут идти до 11 августа.

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