Автор: Байрам Эльшадов

Французские СМИ впали в истерику по поводу Олимпиады в Париже. Судя по реакции французских журналистов, издания ищут, на кого можно сбросить вину за откровенно провальные первые дни Олимпийских игр.

Если говорить конкретно, то телеканал TF1 решил "обелить" парижскую Олимпиаду весьма предсказуемым способом - обвинив другие страны в том, что проводится кампания против игр во французской столице. Французский телеканал обвинил в этом китайские, российские и, что удивительно, азербайджанские СМИ.

Только вот возникает логичный вопрос. А как журналисты этих стран замешаны в том, что еще до официального открытия Олимпийских игр мировые СМИ рассказывают о разных скандалах, грабежах и прочих фактах, которые подчеркивают недочеты, которые допустили организаторы? Или, может, это именно азербайджанские журналисты виноваты в том, что австралийских спортсменов ограбили?

Вопрос, конечно, риторический. Ведь и так видно невооруженным взглядом, что Олимпиада во Франции является ярчайшим примером того, как не надо организовывать столь масштабные мероприятия. Сами французы пишут о проблемах в организации Олимпиады. К примеру, французская газета L'Equipe откровенно описывала сложную ситуацию с обеспечением питания спортсменов.

А еще весьма интересно узнать причины, по которым TF1 сконцентрировал свое внимание именно на Азербайджане. Ведь, к примеру, и авторитетное издание New York Times обрушилось с критикой на организаторов игр, в связи с опасениями из-за выбора локации Олимпийской деревни. Но журналисты французского телеканала не упомянули об этом в своем репортаже. Что наводит на мысль о том, что Азербайджан, Россия и Китай были выбраны по определенной причине. Ведь у Франции сложные отношения со всеми этими странами, поэтому Баку, Москва и Пекин - легкие цели. На них можно сбросить все свои проблемы без особого страха. А вот с New York Times такое повторить французы бояться, ведь понимают, чем это чревато.

Но реальность такова, что о проблемах в организации масштабного спортийного мероприятия не говорит только ленивый. Издания многих стран подчеркивают, выражаясь очень мягко, несовершенную организацию и тиражируют информацию о различных инцидентах.

Возможно, французским журналистам стоило бы рассмотреть причины, по которым подготовка к Олимпиаде и ее старт оказались провальными. А не искать иностранный след и пытаться обелить себя, сбрасывая вину на других.