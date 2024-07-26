ФРГ намерена контролировать границы для ограничения нелегальной миграции

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти страны намерены и дальше осуществлять контроль на границах ФРГ с целью предотвращения нелегальной миграции. Свою точку зрения он высказал в интервью газете Saarbrücker Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы уже давно осуществляем контроль на границах со Швейцарией, Австрией, Чехией и Польшей. Во время чемпионата Европы по футболу проверки проводились по всей границе Германии. Теперь мы продолжим осуществлять контроль на границе с Францией во время Олимпийских игр. В целом мы намерены и дальше строго контролировать границы Германии", - сказал Шольц.

При этом канцлер подчеркнул, что власти ФРГ хотят ограничить нелегальную миграцию. "Цифры должны быть снижены. Трудовая миграция необходима и поэтому желательна. Но слишком много людей приходят к нам нелегально и говорят, что ищут защиты от преследований, но не могут объяснить причины предоставления убежища, и тогда им отказывают. Вот почему мы начали с усиления пограничного контроля", - резюмировал Шольц.

В прошлую пятницу на всех внутренних границах ФРГ, включая аэропорты, завершился временный контроль, действовавший во время проведения Чемпионата Европы по футболу. Контроль продолжит осуществляться на сухопутных границах с Австрией, Швейцарией, Чехией и Польшей. Целью является ограничение нелегальной миграции и борьба с контрабандой. На границе со Швейцарией его действие завершится 15 декабря, с Чехией, Польшей и Австрией - 11 ноября. C 20 июля по 30 сентября власти Германии ввели временный контроль на границе с Францией в связи с проведением Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже.

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